Il gas sotto i 30 euro al MWh, come nell'ottobre del 2021

Scendono per la prima volta sotto i 30 euro al MWh dall'ottobre del 2021 i future sul gas al Ttf di Amsterdam. I contratti sul mese di febbraio cedono il 6,7% a 29,85 euro al MWh. A contenere il prezzo le scorte che assicurano l'Europa forniture necessarie per fronteggiare il clima rigido e le difficoltà di transito delle navi metaniere sul Mar Rosso. Gli stoccaggi europei sono pari al 79,74% della capacità a 908,62 TWh, in Germania sono all'83,8% a 213,53 TWh e in Italia al 75,39% a 148,48 TWh.