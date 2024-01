Il gas parte in leggero calo (-1%) a 28 euro al Megawattora

Prezzo del gas in lieve ribasso in avvio del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo la corsa di ieri sull'ipotesi che il Qatar possa ritardare le consegne di gas naturale liquefatto a causa degli attacchi nel Mar Rosso, il future con consegna a febbraio oggi ha aperto in calo dell'1% a 28,5 euro al Megawattora.