Quattro razzi sono stati lanciati dalla zona di Rafah nella Striscia di Gaza verso il valico di Kerem Shalom in Israele. Lo rende noto l'esercito israeliano aggiungendo che uno dei razzi è stato intercettato dalle forze aeree, mentre gli altri sono caduti in aree aperte e che non ci sono feriti. Poco prima nella zona erano risuonate le sirene d'allarme.