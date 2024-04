I missili Atacms già inviati segretamente dagli Usa a Kiev

La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno inviato segretamente i missili a lungo raggio Atacms in Ucraina per la prima volta in due anni di guerra e le forze ucraine hanno immediatamente utilizzato le armi per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e le truppe russe nel sud-est del Paese durante la notte di martedì. Lo rivelano alcuni media Usa, tra cui il New York Times e Politico.