Houthi, abbiamo attaccato una nave sul Mar Rosso

Gli Houthi yemeniti hanno affermato di aver attaccato una nave nel Mar Rosso e di aver lanciato un drone verso Israele. In un comunicato, gli Houthi hanno affermato di aver "effettuato un'operazione di targeting contro una nave commerciale", identificata come MSC United, e di aver lanciato una serie di "droni contro obiettivi militari" nel sud di Israele. Le operazioni sono state svolte come gesto di solidarietà con i palestinesi. (ANSA-AFP).