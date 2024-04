Hit parade, Tony Effe in vetta per la terza settimana

Tony Effe, con l'album Icon, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Stabile, rispetto a sette giorni fa, il resto del podio con Kid Yugi e I nomi del Diavolo in seconda posizione e Rose Villain, ancora sull'onda dalla partecipazione al festival di Sanremo, con Radio Sakura. Seguono tre new entry: al quarto posto si piazza Rhove con Popolari, che vede le collaborazioni con Anna, Sfera Ebbasta e Jul, Guè, Capo Plaza, Emis Killa, Kuremino e con l'artista africano Oxlade; al quinto Il Volo con Ad Astra, primo album di inediti del trio che punta a cambiare pelle; e al sesto Beyoncè con Cowboy Carter, omaggio al country. Scivola dalla quarta alla settima posizione Nei letti degli altri, il nuovo lavoro discografico di Mahmood, impegnato con il tour europeo, davanti a Sfera Ebbasta con X2VR, sceso di tre gradini. Chiudono la top ten Annalisa, con la riedizione di E poi siamo finiti nel vortice, e Tedua con La Divina Commedia, da 44 settimane in classifica.