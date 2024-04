Hit parade, Tony Effe in vetta per la quarta settimana

Tony Effe, con l'album Icon, si conferma per la quarta settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Cambia invece il resto del podio con l'entrata direttamente al secondo posto del producer visionario multiplatino Mace con l'album Maya, in cui ha riunito 28 voci del panorama musicale italiano, esplorato in tutto il suo spettro di generazioni e generi. Terzo gradino per il nuovo lavoro del gruppo pop-punk La Sad, Odio La Sad (che è primo tra i vinili), dopo l'exploit all'ultimo festival di Sanremo. Un disco che affronta il tema della diversità, della salute mentale, del bullismo. Scivolano di due posizioni Kid Yugi e I nomi del Diavolo (quarto) e Rose Villain, quinta, con Radio Sakura. Segue il rapper Rondodasosa, new entry con il mixtape Blue Tape, in cui esplora le sfumature più oscure e introspettive dell'hip hop. Risale di una posizione, ed è settimo, Sfera Ebbasta con X2VR, ai danni di Mahmood, impegnato con il tour europeo, Nei letti degli altri, che ne perde una. Chiudono la top ten Rhove con Popolari, in picchiata di cinque posizioni, e Annalisa, con la riedizione di E poi siamo finiti nel vortice.