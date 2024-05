Hit parade, Baby Gang debutta in testa alla classifica

L'Angelo del Male, il nuovo album di Baby Gang, entra direttamente in vetta nella classifica ufficiale Fimi/Gfk con oltre 32 milioni di streaming. Tutti i singoli dell'album, inoltre, sono entrati nella top 100. Il rapper, che in questo album racconta la vita e le battaglie di un ragazzo di 21 anni, è affiancato da Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta. Scivola al secondo posto la regina del pop Taylor Swift con The tortured poets department, suo undicesimo disco in studio che è ancora primo tra i vinili e i cd. Perde una posizione anche Tony Effe con Icon ed è terzo. Stabili le posizioni che seguono con Rose Villain quarta con Radio Sakura, Kid Yugi quinto con I nomi del Diavolo, Mace sesto con Maya e Sfera Ebbasta settimo con X2VR. Rientra in top ten, a oltre due anni (108 settimane) dall'uscita, Sirio di Lazza. Chiudono la classifica Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice e Mahmood con Nei Letti degli Altri. I Pearl Jam che erano terzi una settimana fa con Dark Matter precipitano al 29/o posto.