Hamas, 'nostra posizione è cessate il fuoco e ritiro Idf'

Hamas resta sulle sue posizioni del 14 marzo riguardo un possibile accordo per una tregua a Gaza ma una delegazione della fazione guidata da Khalil Al-Hayya andrà domani al Cairo "in risposta ad una chiamata dai nostri fratelli egiziani". Lo ha fatto sapere su Telegram Hamas ribadendo che le posizioni per un accordo sono "un cessate il fuoco permanente, il ritiro dell'esercito da Gaza, il ritorno degli sfollati, la libertà di movimento e un serio accordo di scambio di prigionieri". Nella capitale egiziana sono in corso tentativi per riprendere i negoziati.