Guterres, 'sconvolto dall'escalation di Israele a Rafah'

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, "è sconvolto dall'escalation dell'attività militare a Rafah e dintorni da parte delle forze israeliane". Lo ha detto in una nota del portavoce, sottolineando che "questi sviluppi stanno ulteriormente ostacolando l'accesso umanitario e peggiorando una situazione già terribile". "I civili devono essere protetti in ogni momento", ha aggiunto, rinnovando l'appello urgente per un cessate il fuoco umanitario immediato e per la liberazione di tutti gli ostaggi. Oltre a chiedere che il valico di Rafah venga riaperto immediatamente.