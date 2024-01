Guterres, 'rifiuto della soluzione a 2 Stati inaccettabile'

"Il rifiuto di accettare la soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e la negazione del diritto ad uno Stato per il popolo palestinese è inaccettabile". Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres alla cerimonia di chiusura del 19esimo vertice del Movimento dei Non allineati a Kampala, in Uganda. "Ciò prolungherebbe indefinitamente il conflitto, che è diventato una grave minaccia per la pace e la sicurezza globale, esacerberebbe la polarizzazione e incoraggerebbe gli estremisti ovunque", ha sottolineato. "Il diritto dei palestinesi a costruire un proprio Stato deve essere riconosciuto da tutti".