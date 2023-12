Greta e Noah sposati in segreto

Dopo 12 anni di vita insieme e due figli, Noah Baumbach e Greta Gerwig sono diventati marito e moglie. La coppia di cineasti, che ha realizzato il film fenomeno dell'estate 2023, Barbie, si è sposata in segreto e la notizia è trapelata solo ora sui media americani. Noah e Greta hanno collaborato alla realizzazione di molti film. Si sono conosciuti sul set di Greenberg, diretto da Baumbach, e hanno lavorato assieme a Mistress America e Frances Ha, di cui hanno scritto assieme la sceneggiatura, con Noah alla regia e Greta nella parte della protagonista. Baumbach, che ha diretto film come l'autobiografico The Squid and The Whale e Marriage Story di Netflix, era già stato sposato e ha un figlio con Jennifer Jason Leigh. Per Barbie lui e Greta hanno scritto la sceneggiatura durante la pandemia senza sapere se il film sarebbe effettivamente andato in porto. In un'intervista alla Cbs qualche settimana fa, Baumbach ha rivelato che la futura moglie si era impegnata per lui senza dirglielo e a un certo punto lui aveva cercato di tirarsi fuori dal progetto. Per fortuna non è successo e Barbie è diventato un fenomeno, il campione di incassi dell'anno con un box office da 1,4 miliardi di dollari e il potenziale di entrare in più di una cinquina agli Oscar.