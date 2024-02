Il governo ha depositato, a quanto si apprende, l'emendamento per l'esenzione dell'Irpef agraria che sarà inserito nel decreto Milleproroghe. Il testo, firmato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prevede l'esenzione totale per i redditi fino a diecimila euro ed un dimezzato dell'Irpef per quelli tra i diecimilia ed i quindicimila euro. La misura avrà la durata di due anni.