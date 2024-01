Golden Globe, Nolan miglior regista per il suo 'Oppenheimer'

Christopher Nolan con 'Oppenheimer' ha vinto il premio per il miglior regista ai Golden Globes, la seconda vittoria della serata dopo quella di Robert Downey Jr come miglior attore non protagonista per il film sul padre della bomba atomica. Una delusione per Greta Gerwig, che era in corsa per la miglior regia con 'Barbie' dopo esser stata snobbata per 'Lady Bird' e 'Piccole Donne'.