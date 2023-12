Gli Usa annunciano esercitazioni militari aeree in Guyana

Il Comando Sud delle Forze armate statunitensi (USSOUTHCOM) ha annunciato che oggi effettuerà operazioni di volo all'interno della Guyana, in collaborazione con le forze militari guyanesi (Gdf). Un'iniziativa sullo sfondo delle tensioni con il Venezuela per la sovranità sulla regione dell'Esequibo. Questa esercitazione, indica un comunicato reso noto dall'ambasciata Usa a Georgetown, "si basa sull'impegno e sulle operazioni di routine per migliorare il partenariato in materia di sicurezza tra gli Stati Uniti e la Guyana e per rafforzare cooperazione regionale".