Gli agricoltori spagnoli si uniscono alla protesta europea

Gli agricoltori spagnoli hanno annunciato l'adesione al movimento di protesta europeo, convocando la mobilitazione in tutto il Paese. Le organizzazioni agricole Asaja, Coag e Upa hanno annunciato un calendario di protesta per chiedere un "cambio nelle politiche europee e un piano shock di interventi del governo a favore dei territori contro la crisi che vive il settore". Lo riporta l'agenzia Efe sottolineando che le "proteste sono in linea con quelle degli altri agricoltori europei".