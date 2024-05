Giustizia:Tajani,processo giusto,si corona sogno del Cav

"Grazie ad un grande lavoro di squadra il governo ha approvato la riforma della giustizia, ora toccherà al Parlamento ovviamente dire l'ultima parola però si corona il sogno di Silvio Berlusconi, che era un sogno per i cittadini italiani e non per la persona. Finalmente ci sarà un processo giusto dove l'accusa e la difesa hanno gli stessi poteri e sarà innalzato il ruolo del giudice, che sarà veramente al di sopra delle parti e potrà decidere se ha ragione l'accusa o la difesa. Nessuna scelta contro i magistrati, è una riforma che ne esalta il ruolo e va nella direzione di evitarne la politicizzazione. E' nell'interesse di tutti i cittadini". Lo dice in un video il vicepremier azzurro Antonio Tajani.