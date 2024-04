Gianna Nannini, 'ho sperimentato tutto, anche la follia'

"Ho sperimentato la vera follia, il non capire chi sei, il rendermi poi conto che se non esci da lì è finita... È stato difficile ma ci sono riuscita: la mia mente ha fatto tutto". Così Gianna Nannini si racconta nel libro Cazzi miei che ha ispirato Sei nell'anima, la storia dell'artista, prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, che andrà su Netflix il 2 maggio, con protagonista Letizia Toni nei panni dell'icona del rock. Il film racconta solo i primi trent'anni di Gianna Nannini. Si parte dall'infanzia ribelle e agiata fino alla consacrazione in quel 1983 che considera la sua "vera nascita". Scritto da Cinzia TH Torrini e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini, il film è un viaggio dentro la mente creativa di questa artista unica, e rivoluzionaria che non ha mai accettato compromessi. Fanno parte del cast anche Selene Caramazza, una parrucchiera salentina, Maurizio Lombardi, il padre, Stefano Rossi Giordani e Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.