Gentiloni, 'l'inflazione continuerà la traiettoria in calo'

"Da ottobre l'inflazione è scesa fino al 2,4% a marzo, secondo il dato di Eurostat, e ci aspettiamo che continuerà questa traiettoria nel prossimo trimestre". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Nel complesso, rimaniamo fiduciosi che l'inflazione continuerà a diminuire", ha sottolineato Gentiloni. Già il calo raggiunto con l'ultima stima flash di Eurostat, ha spiegato, "nel complesso è una buona notizia per le famiglie di tutta Europa" ed è un "bene per un rafforzamento dell'attività economica nella seconda metà dell'anno che prevediamo". "Riteniamo che vi siano ovviamente rischi sia al ribasso che al rialzo per le prospettive di inflazione. Nello scenario centrale di un ritorno costante verso l'obiettivo della Bce, da un lato vi sono rischi che il processo di disinflazione possa rallentare e dall'altro vi è anche il rischio che si continui a superare l'obiettivo con una trasmissione più forte e persistente" della politica monetaria o che pesino "effetti legati alle tensioni geopolitiche sulla domanda aggregata e ciò potrebbe spingere l'inflazione al ribasso".