Genitori in fuga con neonato rintracciati in Maremma col bimbo

Trovati a Scansano (Grosseto) genitori e neonato in fuga da Pisa da mercoledì scorso dopo avere prelevato il bambino dal reparto di neonatologia dell'ospedale di Pisa prima di un incontro con gli assistenti sociali. Sono stati i carabinieri della compagnia di Pisa a rintracciarli insieme ai colleghi del comando provinciale di Grosseto. Insieme ai genitori e al neonato c'era anche l'altro figlio minore della coppia. Tutti, dopo essere stati portati in ospedale per accertamenti, sono risultati in buono stato di salute. La vicenda è al vaglio della procura minorile di Firenze che al momento non ha preso provvedimenti nei confronti dei due genitori. La coppia secondo quanto si è appreso da alcuni giorni aveva trovato riparo nel paese della Maremma.