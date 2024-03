Gaza, l'Australia annuncia il ripristino dei fondi all'Unrwa

La ministra degli Esteri australiana Penny Wong ha annunciato che il suo Paese ripristinerà i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo riportano i media arabi e australiani. La Wong ha detto che un nuovo accordo in tal senso è in fase di finalizzazione e che l'Australia ripristinerà i 6 milioni di dollari di finanziamenti che erano stati sospesi a gennaio in seguito alle accuse di Israele secondo cui il personale dell'Unrwa avrebbe partecipato ai massacri di Hamas del 7 ottobre. "La natura di queste accuse giustificava una risposta immediata e appropriata. Il miglior parere attualmente disponibile da parte delle agenzie e degli avvocati del governo australiano è che l'Unrwa non è un'organizzazione terroristica e che le garanzie aggiuntive esistenti proteggono sufficientemente i finanziamenti dei contribuenti australiani", ha affermato la ministra. Diversi paesi hanno ripristinato i finanziamenti all'agenzia Onu: Canada, Svezia e Spagna, così come la Commissione europea. I fondi dell'Italia per l'Unrwa restano invece sospesi "finché non ci sarà un chiarimento e non sarà esclusa qualsiasi partecipazione ad attività terroristiche dei suoi dipendenti", ha detto quattro giorni fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Farnesina.