Gantz, 'a Gaza serve un'amministrazione internazionale'

L'ufficio del presidente del National Unity Party, Benny Gantz, ha reso noto che, oltre al suo incontro con la vicepresidente Usa Kamala Harris, Gantz ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Secondo il suo ufficio, riporta Haaretz, Gantz ha sottolineato l'importanza di eliminare la minaccia di Hamas e di trovare una soluzione per la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia. Inoltre, Gantz "ha insistito sull'importanza di agire oggi per istituire un'amministrazione internazionale in cooperazione con i Paesi della regione e come parte della promozione dei processi di normalizzazione".