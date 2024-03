Gantz a Blinken, 'imperativo completare azione con Rafah'

"E' imperativo" completare la missione a Gaza, "Rafah inclusa e smantellare i terroristi di Hamas a seguito del massacro del 7 ottobre". Lo ha detto il ministro del Gabinetto di guerra Benny Gantz al segretario di stato Usa Antony Blinken nell'incontro tra i due. Gantz ha poi aggiunto che "Israele continuerà a consentire soluzioni umanitarie per la popolazione civile a Gaza, assicurandosi che gli aiuti non cadano nelle mani di Hamas". Gantz, che ha ringraziato Blinken per il sostegno Usa a Israele e alla sua sicurezza, ha poi aggiunto che con il segretario di stato Usa ha discusso "ulteriori future strategie per integrare stabilità e sicurezza regionali".