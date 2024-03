G7 a Trento, 'sviluppare IA in modo etico e responsabile'

"La Dichiarazione ministeriale G7 su Industria, Tecnologia e Digitale contribuisce in maniera significativa alla riflessione globale sulla governance delle tecnologie trasformative come l'Intelligenza artificiale (IA). Oggi i Paesi del G7 confermano come prioritaria la necessità che l'IA venga sviluppata e utilizzata in modo etico e in linea con i principi e i valori che sono alla base delle nostre democrazie, per il bene dei nostri cittadini e per la coesione, la resilienza, il welfare e il benessere delle nostre società ed economie". Così il sottosegretario Alessio Butti dopo che i membri del G7 hanno adottato la Dichiarazione.