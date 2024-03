Ft, colloqui segreti Usa-Iran su crisi nel Mar Rosso

Gli Stati Uniti hanno tenuto colloqui segreti con l'Iran per sollecitare la fine degli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Lo riporta il Financial Times, citando funzionari americani e iraniani. Secondo l'Ft, Washington starebbe cercando di convincere Teheran a usare la sua influenza sugli Houthi dello Yemen per porre fine agli attacchi alle navi nel Mar Rosso. I negoziati durante i quali Washington ha anche espresso preoccupazione per l'espansione del programma nucleare iraniano, si sono svolti in Oman a gennaio e sono stati i primi tra le due potenze in 10 mesi.