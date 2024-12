Francescani ad Aleppo, 'l'acqua scarseggia, si sentono spari'

Ad Aleppo dove "l'acqua comincia a scarseggiare". Lo dice padre Bahjat Karahach, il superiore dei francescani ad Aleppo. "In alcuni punti di distribuzione hanno fornito del pane alla gente. La nostra mensa per i poveri è rimasta sospesa ieri ed oggi perché non è ancora chiaro come sarà possibile procurarci il gas". "Alcuni spari e bombardamenti si sentono ogni tanto", "questo spinge molti a cercare di uscire dalla città" ma "sull'unica strada rimasta che collega la città il viaggio è lunghissimo, alcuni sono rimasti bloccati per più di 24 ore". "Noi continuiamo a restare accanto al nostro popolo", dice il delegato in Siria per la Custodia di Terrasanta a parroco di rito latino ad Aleppo.