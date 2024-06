Fonti Ue, su Ita-Lufthansa progressi, ma resta nodo voli Usa

L'ultimo nodo da sciogliere per il sì di Bruxelles alle nozze tra Ita e Lufthansa sono i voli di lungo raggio da Fiumicino con destinazione Stati Uniti. E' quanto si apprende da fonti Ue vicine al dossier, che rilevano "progressi nei negoziati in corso". Gli ostacoli sugli slot a Milano-Linate e l'apertura ai rivali delle rotte europee sono stati risolti. Come già anticipato, l'Antitrust Ue punta a decidere entro la settimana, ma l'orientamento potrebbe essere chiaro soltanto dopo le Europee. L'annuncio del verdetto è comunque atteso tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, pochi giorni prima della scadenza fissata al 4 luglio.