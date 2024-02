Fonti P.Chigi, con Commissione Ue collaborazione costruttiva

"In relazione ad alcune notizie apparse oggi sulla stampa in merito all'attività odierna della Commissione europea sull'applicazione dello stato di diritto in Italia", fonti di Palazzo Chigi segnalano che "oggi non avrà luogo alcuna ispezione né visita di funzionari della Commissione europea in Italia ma una breve riunione a livello tecnico in videoconferenza". "Si tratta di un evento programmato da tempo e che si svolge ogni anno dal 2020 (data in cui è stato istituito questo esercizio) nel quadro di un attività che coinvolge tutti e ventisette gli Stati membri senza distinzione", spiegano le stesse fonti, evidenziando che "come in tutti gli altri settori, anche in questo esercizio la collaborazione fra l'Italia e la Commissione europea si sviluppa in un clima del tutto positivo e costruttivo".