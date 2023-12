Fonti locali, tank israeliani nel centro di Khan Yunis

Carri armati israeliani sono stati avvistati nel centro di Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Secondo le fonti locali, in precedenza avevano effettuato manovre nelle zone agricole di Karara, Khuzaa ed Abassan. Le stesse fonti hanno riferito che i carri armati israeliani avevano bloccato la strada che collega Khan Yunis a Rafah, mentre il portavoce militare israeliano in arabo, Avichai Adraee, aveva dato disposizioni per chi volesse raggiungere Rafah di passare per la strada costiera.