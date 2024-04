Fmi,con esaurirsi Pnrr e superbonus Pil Italia a 0,2%

Una crescita che in Italia oscilla intorno al potenziale, allo 0,7% nel 2024 e 2025, "per via dei programmi di investimento, con la politica di bilancio che gioca un ruolo". E che nel 2026 crolla allo 0,2% "con il superbonus che arriva ad esaurimento, e il Pnrr che continua ad esserci ma non con così tanta forza". Così Helge Berger, vice direttore del dipartimento Europa del Fmi, spiega la vistosa revisione al ribasso della stima di crescita per l'Italia nel 2026 allo 0,2%. "La buona notizia è che gli interventi possono fare la differenza".