Fmi rialza dello 0,4% al 5% il Pil 2024 della Cina

Il Fmi prevede per l'economia cinese una crescita del 5% nel 2024 e del 4,5% nel 2025, in aumento in entrambi i casi dello 0,4% rispetto alle proiezioni del World Economic Outlook di aprile grazie "ai forti dati sul Pil del primo trimestre e alle recenti misure politiche". L'inflazione core, si legge nella nota finale dell'Article IV, "aumenterà ma resterà bassa poiché la produzione resterà al di sotto del potenziale". Le priorità immediate sono l'adozione di un pacchetto politico globale "per facilitare l'aggiustamento del settore immobiliare" e per "stimolare la domanda interna", mitigando i rischi al ribasso.