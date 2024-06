Ferito con un coltello candidato comunale Afd a Mannheim

In Germania, il candidato dell'ultradestra tedesca di Afd, del consiglio comunale di Mannheim, è stato colpito ieri con un coltello. L'uomo è ferito, secondo quanto scrive la Dpa. L'aggressore è stato arrestato. Si tratta del secondo agguato in pochi giorni, nella stessa città. Venerdì scorso un afghano di 25 anni aveva infatti ferito sei persone, durante il raduno di un movimento anti-islam di estrema destra. Un poliziotto è morto in seguito alle ferite.