Femminicidi:Schlein,mai più donne che non vengono credute

"Dobbiamo per superare le discriminazioni che vivono le donne", "serve contrastare insieme la violenza di genere, non solo i femminicidi, ma anche gli stupri e la cultura dello stupro che discende da una cultura patriarcale". "Dobbiamo intervenire sulla formazione di operatrici e operatori nelle pa, nelle forze dell'ordine e nelle aule giudiziarie affinché non ci sia più una donna che non viene creduta quando va a denunciare. E dobbiamo lavorare sull'educazione". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein durante l'assemblea Cia-agricoltori italiani.