Femminicidio, Treccani lo sceglie come Parola dell'Anno 2023 L'Istituto della Enciclopedia Italiana sceglie "femminicidio" come parola dell'anno 2023, per sensibilizzare sulla violenza di genere e promuovere un dibattito culturale. La parola è stata registrata nel 2008 ed è diffusa come il crimine a cui si riferisce.