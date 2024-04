Famiglia Purgatori, da diagnosi errata effetti gravissimi

La famiglia di Andrea Purgatori si dichiara "incredula" dell'operato dei medici e sottolinea in una nota come "la diagnosi iniziale del maggio 2023 del Prof. Gianfranco Gualdi del dott. Di Biase e della dott.ssa Colaiacono di numerose metastasi celebrali era errata come è risultato senza incertezze dall'indagine autoptica". La famiglia del giornalista aggiunge inoltre che l'errata diagnosi fu reiterata nonostante "i continui e gravi episodi ischemici" e non solo "ha sviato il percorso terapeutico della reale patologia" ma "ha avuto conseguenze gravissime, avendo condotto ad immediate ed importanti cure radio terapiche su tutto l'encefalo alla massima potenza e intensità".