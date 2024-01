Export a novembre in calo del 2,4%, import in diminuzione dello 0,6% sul mese - Istat

A novembre 2023 si prevede una diminuzione mensile per entrambi i flussi commerciali con l'estero, con una maggiore incidenza sulle esportazioni (-2,4%) rispetto alle importazioni (-0,6%). La diminuzione delle esportazioni coinvolge sia l'area dell'Unione Europea (-2,0%) che l'area extra-UE (-2,9%). Questi dati sono stati comunicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) durante la diffusione delle informazioni sul commercio estero. Su base annua, l'export registra una riduzione del 4,4% in termini monetari (rispetto al +3,1% di ottobre) e del 6,4% in volume. Le importazioni, invece, mostrano una diminuzione del 8,9% in valore, ma rimangono contenute in volume (-0,2%). Nei primi undici mesi del 2023, il saldo commerciale risulta positivo per 28,9 miliardi di euro (rispetto ai -34,7 miliardi nello stesso periodo del 2022), come comunicato dall'Istat. Per il mese di novembre, la stima del saldo commerciale è di +3.889 milioni di euro (rispetto ai +1.447 milioni di novembre 2022). Inoltre, il deficit energetico (-4.850 milioni di euro) è in netta diminuzione rispetto all'anno precedente (-8.400 milioni di euro).