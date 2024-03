Ex consigliere di Trump in galera per oltraggio al Congresso

Peter Navarro e' il primo ex dirigente della Casa Bianca a finire in prigione per oltraggio al Congresso. L'ex 74/enne consigliere di Donald Trump, condannato a quattro mesi di carcere per essersi rifiutato di collaborare con la commissione parlamentare sull'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021, e' atteso oggi in un carcere di Miami, riferiscono i media Usa. Ieri era stato respinto anche l'ultimo dei suoi appelli alla Corte Suprema, dove aveva invocato l'immunita' del privilegio esecutivo.