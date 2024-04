Europee e comunali, è election day anche in Sardegna

Saranno l'8 e il 9 giugno, quindi in un unico election day, le elezioni europee e amministrative in Sardegna. Lo ha stabilito la giunta regionale nella prima seduta di esordio convocata dalla presidente Alessandra Todde, che lo aveva già annunciato subito dopo il giuramento. La Regione, che ha competenza primaria negli enti locali, si adegua quindi a quanto già stabilito dal governo nazionale. Per quanto riguarda le comunali, nell'isola vanno al voto 27 centri per circa 415mila elettori, di cui 5 sopra i 15mila abitanti, tra i quali Cagliari e Sassari, insieme a Monserrato, Sinnai e Alghero, dove ci sarà un eventuale ballottaggio.