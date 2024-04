Europa League: 2-1 al Milan, Roma in semifinale

La Roma batte 2-1 il Milan all'Olimpico e si qualifica per la semifinale di Europa League. All'andata i giallorossi avevano vinto 1-0 con rete di Mancini e ancora il difensore ha sbloccato il risultato al 12', precedendo di 10 minuti il raddoppio di Dybala. In dieci dalla mezz'ora per l'espulsione di Celik, la Roma ha saputo difendere il vantaggio, eliminando i rossoneri che troppo tardi hanno trovato il gol con Gabbia.