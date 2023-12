Europa, chiusura positiva, occhi puntati su banche centrali

Le Borse europee si chiudono in rialzo, con gli investitori che scommettono su un possibile taglio dei tassi d'interesse nel corso del prossimo anno. Gli operatori del mercato guardano con interesse alle dichiarazioni dei rappresentanti delle banche centrali e valutano i dati macroeconomici, in particolare quelli relativi all'inflazione. Seduta positiva per Londra (+1,02%), con l'inflazione che rallenta, Parigi (+0,28%) e Francoforte (+0,19%). Madrid rimane piatta (-0,04%).