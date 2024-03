La Georgia si qualifica per la prima volta nella sua storia agli Europei di calcio, la cui fase finale si giocherà questa estate in Germania. K'varatskhelia e compagni hanno superato 4-2 ai calci di rigore la Grecia nella finale dei playoff giocata questa sera a Tbilisi. Dopo 120' la partita era finita con il punteggio di 0-0. Il giocatore del Napoli è out ai supplementari per un problema muscolare.