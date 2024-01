Esercito Israele, combattimenti a Gaza per tutto il 2024

Il portavoce militare Daniel Hagari ha dichiarato che l'esercito israeliano prevede di essere impegnato in combattimenti per tutto il 2024. "Gli obiettivi della guerra - ha spiegato - richiedono scontri prolungati, per cui ci stiamo organizzando di conseguenza. Dobbiamo gestire con grande complessità la distribuzione delle forze sul campo, considerando anche le unità dei riservisti e le esigenze dell'economia". "Le unità dei riservisti torneranno a casa questa settimana, consapevoli che la guerra non è ancora finita e che avremo ancora bisogno di loro nel 2024", ha concluso.