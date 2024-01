Emmy, La vittoria di Coolidge su Impacciatore e Tabasco

Jennifer Coolidge di 'White Lotus' ha vinto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica per il secondo anno consecutivo. Le concorrenti italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che recitavano nella stessa serie nella seconda stagione, non sono riuscite a ottenere il premio. Quinta Brunson è stata premiata come Miglior Attrice dell'Anno in una Serie TV Comica. L'interprete di 'Abbott Elementary' della ABC è diventata la prima donna afroamericana a ricevere questo riconoscimento dopo Isabel Sanford nel 1981 per 'I Jefferson'. Ayo Edebiri, la talentuosa chef che recita accanto a Jeremy White Allen in 'The Bear', ha vinto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Comica. "Grazie ai miei genitori per avermi sempre fatto sentire bella, nera e brava", ha dichiarato commossa dal palco.