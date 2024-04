Emiliano al presidente dell'Antimafia, indisponibile il 2 maggio

"Con riferimento alla mia convocazione in commissione Antimafia del 2 maggio ore 10.30 le comunico la mia indisponibilità per tutte le ragioni già rappresentate nella mia lettera del 24 aprile cui si aggiungono, come causa di legittimo impedimento alle ore 10 la convocazione della Conferenza delle Regioni e alle successive ore 12.30 dalla Conferenza Unificata convocata dal ministro Calderoli". Lo scrive il governatore pugliese, Michele Emiliano, alla presidente dell'Antimafia. Emiliano è disponibile ad essere ascoltato "in ogni momento dal 10 al 30 maggio", dopo la conclusione del dibattito sulla fiducia in Consiglio regionale.