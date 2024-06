Emanuele Filiberto di Savoia lancia carta pagamenti 'Reale'

Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte e di Venezia, in una nota annuncia il lancio di 'Carta Reale', nell'ambito di un evento digitale: un "rivoluzionario conto di pagamenti" che promette di combinare tradizione e innovazione tecnologica. Questa nuova piattaforma di conti, disponibile da oggi su Google Play e Apple Store, "mira a ridefinire - viene sottolineato - l'esperienza bancaria per gli utenti europei. Carta Reale offre un'ampia gamma di servizi finanziari avanzati, tra cui l'apertura di conti con Iban europeo, bonifici istantanei, e l'emissione di carte di debito sia virtuali che fisiche. Il servizio punta a soddisfare le esigenze di una clientela moderna e mobile, garantendo sicurezza e praticità". "Carta Reale è un'iniziativa con anche un risvolto educativo: sono felice di comunicare che una parte degli utili sarà investita per creare la 'Savoia 1908 Academy', con borse di studio volte ad incentivare i ragazzi ad abbandonare la strada, valorizzando lo sport e in particolare il calcio come possibilità di crescita formativa e individuale. Abbiamo impiegato la migliore tecnologia disponibile per assicurare che Carta Reale sia all'avanguardia nel settore del digital banking. La nostra piattaforma è un passo avanti verso il futuro della tecnologia finanziaria. L'applicazione è stata progettata per essere intuitiva e facilmente accessibile a tutti i cittadini europei, indipendentemente dalla loro precedente esperienza con le tecnologie bancarie digitali. Inoltre, per gli utenti italiani, Carta Reale include servizi specifici come il pagamento di bollettini postali, il bollo auto e pagoPA, integrati direttamente nell'app per una gestione finanziaria completa e semplificata", prosegue la nota.