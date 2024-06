Elezioni amministrative, 101 i comuni al ballottaggio

Sono 101 i comuni in cui si andrà al ballottaggio per l'elezione del sindaco. Il voto è in programma domenica 23 e lunedì 24 giugno. Il dato non è ancora definitivamente consolidato e potrebbe subire qualche variazione in relazione alle sezioni dove sono ancora in corso i riconteggi delle schede. A Lecce, ad esempio, Adriana Poli Bortone è ferma al 49,64%, ma ci sono 4 sezioni da 'ricontare' perchè i dati sono stati ritenuti incongruenti. Al primo turno si è votato in 3.698 Comuni. Il ballottaggio è previsto in quelli con più di 15mila abitanti se nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti. In particolare vanno al ballottaggio Bari, Firenze e Perugia come città principali e un'altra decina di capoluoghi.