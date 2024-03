Economisti, la Fed lascerà i tassi alti più a lungo delle attese

La Fed sarà costretta a mantenere i tassi a livelli elevati più per un periodo più lungo di quanto atteso dai mercati. Secondo un sondaggio del Financial Times e di Chicago Booth, due terzi degli economisti è convinto che la banca centrale effettuerà due o meno tagli dei tassi di interesse quest'anno, con il primo che potrebbe arrivare fra luglio e settembre. La Fed è attesa annunciare le sue decisioni di politica monetaria mercoledì al termine della due giorni di riunione. Per gli analisti è scontato che non ci sarà alcuna riduzione del costo del denaro e l'attesa è più sulle stime di crescita e sulle dot-plot, le tabelle che indicano le previsioni dei membri della Fed sull'andamento dei tassi. Le ultime dot-plot avevano indicato tre tagli quest'anno.