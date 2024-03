E' Potenza la Città italiana dei giovani 2024

La Città italiana dei giovani 2024 sarà Potenza. La vincitrice è stata ufficializzata al termine della cerimonia che si è svolta a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, che così passa il testimone. A contendersi la vittoria con Potenza, erano Catania, Iesolo, Pisa e Teramo. "Sono emozionato - ha detto il sindaco di Potenza, Mario Guarente - è un traguardo importante che non abbraccia solo l'amministrazione ma è la sfida che hanno colto tanti giovani e tante persone che hanno riposto in questa occasione una speranza. Vorrei che Potenza diventasse la casa di tutti i giovani d'Italia". Potenza è stata premiata dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dalla presidente del Consiglio Nazionale Giovani Maria Cristina Pisani. Il Premio è un'iniziativa promossa dal Consiglio dei Giovani, con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l'Agenzia Italiana per la Gioventù. Ogni anno viene assegnato alla città che si sia contraddistinta per la particolare attenzione e cura ai bisogni delle giovani generazioni. "Potenza ha dimostrato con il suo progetto di avere una visione chiara su come valorizzare le energie e le idee dei giovani, trasformando la città in un laboratorio vivente di innovazione sociale e culturale. Questo è l'esempio di come le città possano diventare protagoniste del cambiamento", ha detto Pisani. "La progettualità dei Comuni deve essere sviluppata e messa a disposizione della gioventù attraverso partecipazione, opportunità, ascolto - ha sottolineato il ministro Abodi -. È quello che stiamo cercando di fare anche attraverso il Servizio Civile Universale, il Progetto Rete e Spazi civici di comunità che è dedicato in particolare ai ragazzi in difficoltà". Napoli è stata Città italiana dei Giovani 2023. "È stata un'esperienza molto importante - ha ricordato il sindaco Manfredi - perché ci ha aiutato a finalizzare meglio la nostra programmazione nei confronti dei giovani. Ha stimolato il Comune a realizzare il Forum dei Giovani, abbiamo aperto altri centri giovanili e fatto una serie di iniziative di mentoring e di stimolo nei confronti delle nuove generazioni per ricercare nuovi talenti e creare opportunità".