Duma discute revoca su esperimenti nucleari

Il Consiglio della Duma di Stato russa discuterà la revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) durante la sua prossima riunione, "in quanto ciò corrisponde agli interessi nazionali della Russia": lo ha dichiarato Vyacheslav Volodin, speaker della Duma di Stato russa su Telegram, come riporta Tass. "Sarà - afferma Volodin - una risposta reciproca agli Stati Uniti, che non hanno ancora ratificato il trattato".