Dubbi Colle su dl agricoltura, interlocuzioni con governo

Sono in corso, a livello di uffici legislativi, interlocuzioni fra governo e Quirinale sul decreto legge sull'agricoltura approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Lo confermano fonti dell'esecutivo e del Quirinale dove si spiega che il testo definitivo non è ancora arrivato all'esame del presidente. Come anticipato dal Foglio, gli uffici legislativi del Colle avrebbero rilevato tre incongruenze nel testo. A quanto si apprende, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ieri nel tardo pomeriggio è stato a Palazzo Chigi. E gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio in questa fase starebbero seguendo le interlocuzioni con il Quirinale. All'esame anche, si è appreso, i presupposti di urgenza del provvedimento.